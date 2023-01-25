Лавров сделал заявление о политике западных государств

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров заявил, что западные государства продолжают применять по отношению к странам Латинской Америки, Азии и Африки прежние колониальные методы. Он уточнил, что это заключается в использовании и незаконном вывозе из государств этих регионов полезных ископаемых, как это происходило и во времена колониализма. Такое заявление Лавров сделал сегодня, 24 января после проведения встречи и переговоров с ангельским политическим руководителем Лоуренсу.

«По сути дела, как неоднократно подчеркивал президент Путин, Запад действует теми же колониальными методами, которыми он эксплуатировал развивающиеся континенты», – отметил Лавров.

Министр иностранных дел Российской Федерации совершает поездку с официальным визитом по государства Африки. Сегодня он прибыл в Анголу, где также провел переговоры с руководителем внешней политики этого государства Антониу.