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Лавров сделал заявление о политике западных государств

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Лавров сделал заявление о политике западных государств
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров заявил, что западные государства продолжают применять по отношению к странам Латинской Америки, Азии и Африки прежние колониальные методы. Он уточнил, что это заключается в использовании и незаконном вывозе из государств этих регионов полезных ископаемых, как это происходило и во времена колониализма. Такое заявление Лавров сделал сегодня, 24 января после проведения встречи и переговоров с ангельским политическим руководителем Лоуренсу.

«По сути дела, как неоднократно подчеркивал президент Путин, Запад действует теми же колониальными методами, которыми он эксплуатировал развивающиеся континенты», – отметил Лавров.

Министр иностранных дел Российской Федерации совершает поездку с официальным визитом по государства Африки. Сегодня он прибыл в Анголу, где также провел переговоры с руководителем внешней политики этого государства Антониу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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