Актриса Дарья Мельникова прокомментировала своё отсутствие в новых сериях «Папиных дочках»

Недавно в Сети появилась новость о том, что выйдет продолжение телесериала «Папины дочки». Первой радостную новость сообщила Лиза Арзамасова, которая начала готовиться к предстоящим съемкам.

На днях появились первые снимки со съемок с Мирославой Карпович, Андреем Леоновым и новыми артистами. Дарья Мельникова, оказалось, сниматься в продолжении не будет. Как призналась артистка, она дала согласие, но ее решили не приглашать в проект.

«Нет, не будет меня! Не знаю причин, продюсеры приняли решение и сообщили его моему агенту. Согласие участвовать с моей стороны было забавной ностальгией, но у создателей, видимо другие цели, так бывает. Сожаления никакого не испытываю, есть досада, что нет возможности собрать всех вместе и порадовать поклонников. Наверняка они найдут, чем порадовать фанатов и без предыдущего состава! Так что нет никакой трагедии. Для меня он навсегда останется хорошим воспоминанием из детства», — пишет актриса.