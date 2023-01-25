Елену Темникову заподозрили во второй беременности

37-летнюю российскую певицу Елену Темникову поклонники заподозрили во второй беременности. Фанаты звезды заметили у исполнительницы округлившийся живот.

Совсем недавно молодая артистка выступала с концертом в Астане. На выступление Елена одела черную облегающую кофту и длинную белую юбку.

Интернет-пользователи считают, что такой наряд лишь подчеркнул интересное положение знаменитости. Однако некоторые фолловеры уверены, что Темникова просто перед выступлением плотно покушала и выбрала не совсем подходящий образ.

Напомним, что в 2014 году артистка вышла замуж. Елена стала женой руководителя IT-компании Дмитрия Сергеева. Через год у влюбленных родилась дочка Александра.