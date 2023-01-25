Издание Super раскрыло эксклюзивные подробности сюжета продолжения сериала «Папины дочки»

Стартовали съемки очередного сезона популярного российского сериала "Папины дочки" от СТС и START. Портал Super.ru сегодня опубликовал в Телеграм-канале первые фото с площадки.

По инфомации издания, в продолжении сериала появятся Сергей Васнецов (он же Андрей Леонов) и его супруга Людмила (ее сыграет Нонна Гришаева), их дочь Маша (актриса Мирослава Карпович) и еще одна дочка Галя (артистка Лиза Арзамасова). Также появится муж Даши Веник (исполнит Филипп Бледный), олигарх (роль досталась Александру Олешко), бабушка (сыграет Ольга Волкова).

Отмечается, что новый сезон состоят из 20 серий, в котором зрители увидят знакомый сюжет: Веник остается отцом-одиночкой с 4-мя детьми. Дочек сыграют Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Денисова, Полина Айнутдинова.

О возвращении "Папиных дочек" спустя 10 лет стало известно в начале декабря 2022 года. Режиссирует сериал Александр Жигалкин.