Эксперт назвала главные четыре правила, которые помогут есть все и не набирать лишних килограммов

Эксперт пищевого поведения Анна Серикова, рассказала, что можно сохранять прекрасную фигуру, избегая ограничений, срывов, диет. Для этого она назвала четыре базовые правила питания.

Первая рекомендация заключается в том, что нужно научиться отличать физиологический голод от эмоционального.

Второе правило гласит, что необходимо соблюдать баланс в рационе. При этом надо уделять внимание качественным жирам и бекам (кушать рыбу, субпродукты, бобовые, белое мясо, орехи, оливковое масло, чечевицу и прочее).

Третье правило, по заверению Анны, поможет человеку улучшить метаболизм. Для этого рекомендуется соблюдать так называемые «чистые» промежутки между приемом пищи.

И последнее, но самое главное четвертое правило —это не наедаться на ночь, ведь это зачастую приводит к лишним килограммам.

