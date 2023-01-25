Эмигрировавший из РФ внук Пугачевой Никита Пресняков достиг успехов в новой профессии в США

В сентябре минувшего прошлого года внук Аллы Борисовной Пугачёвой Никита Пресняков уехал из РФ после начала частичной мобилизации. Свой переезд в США музыкант долго не афишировал, однако скрывать его также не стал.

Фанаты Преснякова-младшего очень переживали за его судьбу, учитывая то, что в России у молодого артиста были хорошие перспективы. Музыкант не только играл на сцене театра, но и снимался в популярных программах. А еще сын Кристины Орбакайте играл в собственной рок-группе.

Впрочем, карьера в Америке у Никиты постепенно наладились. Внук Примадонны похвастался поклонникам в соцсетях, что он преуспел в новой профессии. Певец стал клипмейкером, он отснял несколько неплохих дублей, а теперь еще создал первую по-настоящему качественную работу для одной из американских звезд. При этом сам артист признался, что он потратил немало времени и усилий для достижения поставленных целей.