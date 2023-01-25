Это весело: Пригожин призвал развивать троллинг внутренних и зарубежных недругов России

Троллинг внешних и внутренних врагов Российской Федерации – это забавно и полезно. С таким мнением выступил предприниматель Евгений Пригожин.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала ответ бизнесмена на запрос издания RTVI, журналистов интересовала совместная деятельность Пригожина с бизнесменом Игорем Ашмановым в части разработки площадки для «фабрики троллей».

Пригожин назвал Ашманова хорошим специалистом, но опроверг факт совместной работы с ним.

«Действительно, я встречался с Ашмановым. Однако не договорились по цене, наняли других специалистов-инноваторов и с ними прошли замечательный и очень счастливый путь», — отметил бизнесмен.

По словам Пригожина, после создания «фабрики троллей» деятельность этой структуры не останавливается и по сей день, она развивается и движется в заданном векторе по пути троллинга внутренних и зарубежных недругов России. «Всем советую этим заняться, забавно и полезно», резюмировал Пригожин.