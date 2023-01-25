Кинотеатры России нашли способ показывать голливудские блокбастеры в обход санкций

С марта 2022 года сразу пять студий-мейджоров приостановили свою деятельность в РФ. Выручка кинотеатров резко упала. Но предприниматели нашли способ показывать голливудские блокбастеры в обход санкций.

Не имеющие прокатного удостоверения фильме попадают на экраны «предсеансовым обслуживанием». Это значит, что по документам зритель покупает билет на другую картину –короткометражную, но перед этим «в нагрузку» ему покажут трехчасовой «Аватар-2» или иной запрещенный голливудский фильм.

Версия блокбастера пиратская, однако высокого качества и с профессиональным русским дубляжом. Зачастую это копии, которые крутятся в кинотеатрах СНГ.

Чтобы уменьшить риски, большинство нарушителей прибегают к подстраховке – находят либо создают организацию, которая проводит сеансы, арендуя залы у кинотеатра. Доказать вину в таком случае очень проблематично.



