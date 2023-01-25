Лайма Вайкуле пригласила на свой концерт в Юрмале иноагентов и украинцев

Певица Лайма Вайкуле на свой фестиваль в Юрмале пригласила знаменитого музыканта Андрея Макаревича (в России признан иностранным агентом), а также исполнителя Валерия Меладзе и стендап-комика Максима Галкина (в России признан иноагентом). Об этом пишется в Telegram-канале «Абзац», который ссылается на помощницу артистки.

По словам источника, также на музыкальный фестиваль были приглашены украинские певцы. Фестиваль под названием «Лайма Рандеву» с 2015 года проводят в Юрмале в известном концертном зале «Дзинтари».

Отметим, летом минувшего года депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в РФ. Политик также подчеркнул, что «публично поддерживающие враждебные страны иностранцы, должны быть в обязательном порядке ограничены в возможностях заработков на российских гражданах».