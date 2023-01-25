Мать Романа Костомарова отреагировала на новость о том, что 45-летний фигурист вышел из комы

45-летний Роман Костомаров 10 января был госпитализирован с левосторонней пневмонией. Он находился в медикаментозной коме. Через две недели в лечении спортсмена наметилась положительная динамика. Пишут, что его якобы отключили от ЭКМО. Вчера стало известно о том, что олимпийский чемпион пришел в сознание и ответил на вопросы докторов.

А несколько часов назад распространили информацию о том, что в состоянии фигуриста наметились улучшения. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что звезда шоу «Ледниковый период» начинает приходить в сознание. Правда, пока что держится высокая температура, но минувшая ночь прошла весьма спокойно.

За комментарием СМИ решили обратится к маме Романа. Валентина Николаевна заявила, что жена сына Оксана Домнина как-раз собирается в клинический центр «Коммунарка», где Костомаров находится две недели. Фигуристка была накануне в больнице.

«Она вчера ездила к нему, пока ничего такого — никаких изменений нет. Пока в себя приходить не начал. Все равно находится в состоянии, в каком был. Может быть, врачи уже начали что-то делать с ним», — сказала мать чемпиона.