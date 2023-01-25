«МК»: У автора хитов Кобзона и Алсу Аркадия Хоралова отобрали квартиру в Москве

Заслуженный артист России Аркадий Хоралов оказался в непростой ситуации. Знаменитый композитор, автор хитов Иосифа Кобзона, Алсу, Любови Успенской, Таисии Повалий и других может сейчас оказаться на улице. Его выселяют из московской квартиры, деньги за которую он выплатил деньги 10 лет назад, пишет «МК».

Как отмечает Хоралов, он стал жертвой мошенника. История началась в 90-е годы, когда Владимир Романов предложил композитору определенную схему по покупке недвижимости. Романов должен был купить квартиру, оформить ее на себя, а затем уже переписать на композитора, когда тот выплатит долги в размере стоимости этой недвижимости. Артист согласился, стал потихоньку выплачивать данную сумму. В 2008 году произошел дефолт, а Романов размер платежа увеличил вдвое. Позже переписал квартиру на жену и предложил подписать еще один договор. Но уже в 2013 году Хоралов не смог оформить квартиру на себя после выплаченного долга.