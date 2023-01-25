Новый фильм Александра Невского «Нападение на Рио Браво» получил высокие оценки телезрителей

Фильм «Нападение на Рио Браво» с Александром Невском, выпущенный в январе 2023 года, набирает популярность у телезрителей. Положительные оценки ленте ставят отечественных агрегаторы и зарубежные пользователи.

Боевик Джо Корнета по сценарию Крэйга Хаманна получил 8,5 баллов по версии «Кинопоиска». Иностранная аудитория вестерну поставила оценку 7,9 баллов из 10 на IMDb.

События разворачиваются в небольшом городке Восточного Техаса в далеком 1873 году. Население страдает от кровожадной преступной банды «Адские гончие». Шерифу города под силу спасти владения, однако под предводительством российского иммигранта, полковника гвардии Российской Империи. Ивана Турчанинова играет Александр Невский, который выступил продюсером данного проекта.

Создатели уже работают над продолжением фильма «Нападение на Рио Браво». Сиквел выйдет под названием «Затерянные в Рио Браво». Дата релиза пока что неизвестна, поскольку он сейчас находится на стадии монтажа.