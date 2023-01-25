Нутрициолог назвала самую полезную рыбу для здоровья человека

Регулярное употребление рыбных блюд снижает риск развития болезней сердца, защищает сосуды. Нутрициологи советуют употреблять рыбу 1–2 раза в неделю.

Для регулярного употребления подойдет некрупная морская рыба (треска, сельдь, пикша, камбала, сардина), поскольку в них накапливается меньше свинца и ртути. Морская рыба наиболее безопасна, ее вылавливают далеко от берега, что дает гарантию экологической чистоты. В речной рыбе (судаке, окуне, ерше, леще) могут быть паразиты, поэтому она требует длительной термической обработки.

Для диетического меню отлично дойдут умеренно жирные сорта - лосось, кета, горбуша, форель, сазан, карп. Для тех, кто борется с лишним весом, идеально подходят треска, хек, камбала, щука, судак, минтай, окунь.



Рекомендует специалист отказаться от искусственно выращенной рыбы: дорадо, пангасиус, сибас, фермерский лосось.