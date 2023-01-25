Обвиненный в изменах Тарасов заявил, что не хотел бы жениться на Костенко в следующей жизни

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко часто делятся видео и фото из семейной жизни. На этот раз звездная пара решила показать своим фанатам необычную совместную домашнюю тренировку.

Спортсмен качал пресс, а модель при этом задавала ему провокационные вопросы. За каждый из положительных ответов футболист должен был поцеловать свою возлюбленную. Но, уже первый отрицательный ответ Тарасова удивил Костенко.

Анастасия поинтересовалась, жениться ли Дмитрий на ней в следующей жизни. Мужчина не стал целовать жену.

«Я могу это прокомментировать. Мы прожили вместе жизнь, а это значит в следующей жизни попробуем что-нибудь новое. Нормально!», — сказал Тарасов.

Далее молодая мать спросила, хочет ли ее избранник еще детей. На данный вопрос последовал положительный ответ и Тарасов в итоге поцеловал супругу.