Онлайн-кинотеатр Wink представил главные премьеры 2023 года. Впервые сервис впервые презентацию собственных телесериалов, которые выпустит в этом сезоне.

8 февраля 2023 года состоится премьера фильма «Фишера», который откроет премьерный сезон оригинальных проектов. Он основан на истории маньяка Сергея Головкина в 1986 году. Еще один триллер «Мерзлая земля» сняла Оксана Карас для стриминга о теме домашнего насилия.

Также зрителей ждут кинодрама «Актрисы» Федора Бондарчука, картина «Балет» Евгения Сангаджиева о балетной жизни. В новом сезоне еще дебютируют военно-историческая лента «Операция "Неман"» по роману Богомолова «В августе сорок четвертого», комедия «Выжить любой ценой» Михаила Полякова, спортивный многосерийный фильм о бойцах ММА «Большая битва», спин-офф телесериала «Зема» с названием «Макс и Гусь».