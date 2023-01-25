Passion: Певица Валерия вспомнила о последнем желании тяжелобольного Иосифа Пригожина

Отношения между певицей Валерией и ее мужем продюсером Иосифом Пригожиным длится практически 20 лет. При этом у пары сохраняется крепкий брак. Об этом пишет Passion.

Исполнительница рассказала о том, что даже перед лицом смерти она не оставила своего избранника. Артистка вспомнила ситуацию, когда супругу было очень плохо. Тогда она чуть ли не потеряла возлюбленного.

В новом выпуске телешоу «Секрет на миллион» Валерия вспомнила об этой ситуации. По словам эстрадной звезды, в тот момент, когда у продюсера ухудшилось здоровье, он начал паниковать. Иосиф попросил свою жену об одном одолжении.

В тот день Пригожин сказал, чтобы певица никогда официально не выходила замуж. Он предположил, что из-за болезни в скором времени может уйти из жизни, поэтому озвучил последнее желание. Свое прошение продюсер объяснил тем, что в таком браке Валерию могут «ободрать» либо «обмануть».