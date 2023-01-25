Певица Елена Ваенга сообщила, что Владимир Путин поет лучше Ольги Бузовой

Елена Ваенга стала очередным гостем нового выпуска шоу "Макарена" на Ютуб-канале. Ведущему проекта Карену Адамяну 45-летняя певица откровенно рассказала о своей встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Артистка призналась, что больше всего ей запомнился тот момент, когда российский лидер пел песни. Тогда исполнительница хита "Желаю" и поняла, что Владимир Владимирович талантливее и одареннее чем поющая телеведущая Ольга Бузова.

"Я больше скажу: он намного талантливее чем Ольга Бузова. Он вообще-то не просто умеет петь, умеет еще играть", — говорит Елена Ваенга.

Также эстрадная звезда подчеркнула, как ей было приятно, что исполненные Путиным композиции были спеты именно ей.

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