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Поддержавший Украину Меладзе может закончить свою карьеру из-за отмены концертов в России

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Поддержавший Украину Меладзе может закончить свою карьеру из-за отмены концертов в России
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Фото из открытых источников

Валерий Меладзе грозился навсегда уйти со сцены еще в прошлом году. Однако певец этого так и не сделал. Теперь у артиста есть все шансы навсегда закончить музыкальную карьеру из-за постоянной отмены концертов в РФ, пишет новостное издание StarHit.

Недавно на корпоративе в Дубае исполнитель попал в громкий скандал. Во время выступления он произнес лозунг "Слава Украине". Оправдаться за свои слова исполнителю не удалось. В результате Валерий из-за взбунтовавшихся граждан остался вовсе без выступлений в России.

У Меладзе на 8 марта 2023 года был запланирован грандиозный концерт в Барвихе в Luxury Village. Билеты стоили до 70 тысяч рублей и были почти все распроданы. Но вчера стало известно, что Валерий на шоу не появится. Организаторы пояснили, что мероприятие состоится, билеты на него действительны, но вместо грузинского певца на сцену выйдет патриотически настроенный артист Владимир Пресняков.

Добавим, сегодня также появилась информация о том, что концерт Меладзе отменили в Красноярске. Он должен был состояться в концертном зале "Гранд Холл" 2 мая.

 

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