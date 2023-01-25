Поддержавший Украину Меладзе может закончить свою карьеру из-за отмены концертов в России

У Меладзе на 8 марта 2023 года был запланирован грандиозный концерт в Барвихе в Luxury Village. Билеты стоили до 70 тысяч рублей и были почти все распроданы. Но вчера стало известно, что Валерий на шоу не появится. Организаторы пояснили, что мероприятие состоится, билеты на него действительны, но вместо грузинского певца на сцену выйдет патриотически настроенный артист Владимир Пресняков.

Добавим, сегодня также появилась информация о том, что концерт Меладзе отменили в Красноярске. Он должен был состояться в концертном зале "Гранд Холл" 2 мая.