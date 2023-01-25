Похудевшая на 20 килограммов артистка РФ Анастасия Уколова встревожила своих поклонников фото

Артистка Анастасия Уколова, похудевшая на 20 килограммов, не давно опубликовала в соцсети свежую фотографию, чем не на шутку встревожила своих поклонников.

Дело в том, что актриса, которая в сентябре минувшего года впервые стала мамой, чрезмерно похудела после родов. На новом снимке наряд черного цвета, в котором и предстала Анастасия, еще больше подчеркнул ее худобу.

Какого-либо вразумительного ответа на многочисленные вопросы подписчиков, как похудела, нет. За беременность поправилась на 10 килограмм, похудела в общей сложности после родов на 20 килограмм. Посмотрим, как дальше будут идти дела. Сейчас мне нравится все, поэтому мы фиксируем в ленте худые ножки", - пишет артистка.

Поклонники Уколовой обеспокоились ее внешним видом, написав об этом в комментариях. Пользователи заявили, что такое стремительное похудение не пошло на пользу, а лишь испортило красоту любимицы.