Россияне подвергли критике Ани Лорак из-за сбора средств в поддержку ВС Украины

Поведение Ани Лорак сильно разочаровало россиян. Артистка долгое время не говорила ничего о своей общественно-политической позиции. Сперва она сбежала из РФ, затем вернулась в Москву, вышла на большую сцену. Однако в итоге артистка отказалась от русского языка и теперь стало известно, что даже собирает деньги для нужд ВС Украины.

Такой подставы от Ани россияне не ожидали. В личном микроблоге Лорак сделала заявление. Исполнительница написала о благотворительном сборе, который она открыла на своем сайте. Более того, певица даже ссылку оставила, при переходе по которой вы попадаете автоматически на англоязычный сайт Ани. Там говорится, что собранные средства будут переданы украинским военным.

Что скрывать, российские фанаты разочарованы в украинской звезде, которая столько времени зарабатывала в РФ. Сейчас она находится в Испании, где проживает ее новый избранник Исаак Виджраку. Последний концерт артистка дала на Тенерифе.