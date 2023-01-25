СП: Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев высказался о жестокости на экранах

Член комитета Государственной думы по культуре Сергей Соловьев заявил, что производство кинопроектов о маньяках нужно поддерживать лишь в том в случае, если кинорежиссеры действия преступников не оправдывают. Как говорит политик, людей нужно обязательно информировать о серийных убийцах для того, чтобы они знали о подобных случаях преступлений.

Лучше придерживаться известного жизненного принципа „предупрежден — значит вооружен“.

По мнению члена комитета Госдумы России, подобные сериалы и фильмы помогают людям бороться с преступностью. Каждый для себя уже сам решит, надо ли ему ленту смотреть или нет, но в реальной жизни человек живет далеко не в гуманном обществе, а живет в современном мире, где существуют войны, преступления.

Сергей Соловьев добавил, что жестокие картины безусловно имеют влияние на психику людей, но это все индивидуально.