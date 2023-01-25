Start показал первые фото со съемок российского ситкома «Папины дочки. Новые»

Начались съемки продолжения всеми любимого российского многосерийного фильма «Папины дочки». Об этом написал «Super.ru».

В Сети также появились первые фотографии со съёмок сериала. По опубликованным снимкам можно судить, кто из известных актеров из предыдущих сезонов остался в картине. Так, видно, что к своим ролям вернулись: Андрей Леонов (сыграл отца), Филипп Бледный (исполнил роль Веника), Лиза Арзамасова (сыграла Галю), Мирослава Карпович (ей досталась роль Маши), Нонна Гришаева (роль матери), Александр Олешко (сыграл олигарха) и Ольга Волкова (исполнила бабушку).

Кроме того появилась информация, что в новом сезоне будет всего двадцать серий. Сюжет сериала строится вокруг Веника, которого Даша бросает. Но появятся в ситкоме новые лица: это звезда фильма «Мажор» Вита Корниенко и Ева Смирнова, которая запомнилась ролью в «Чебурашке». К тому же зрители смогут оценить игру Полины Денисовой и Полины Айнутдиновой.