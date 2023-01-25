Стоит Беглову открыть рот - все летит вниз: Смоляк о «прямой линии» с губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал проведение очередной прямой линии в конце текущего месяца. По словам градоначальника, первый в этом году эфир пройдет 28 января в 16:00. Также он добавил, что прямые линии будут проводиться каждый месяц и станут тематическими, то есть будут обсуждаться вопросы, которые больше всего беспокоят жителей Северной столицы. Журналист и блогер Павел Смоляк в своем Telegram-канале прокомментировал решение главы Смольного, отметив, что Центр управления регионом (ЦУР), скорее всего, уже готовится к данному мероприятию, чтобы избежать повторения декабрьского конфуза, когда вместо прямого эфира петербуржцам показали заранее подготовленную запись.

Смоляк считает, что Александр Беглов и его пресс-служба зря приняли решение проводить прямые линии каждый месяц. По его словам, такого рода эфиры с нерадивым губернатором, который систематически не справляется со своими обязанностями, негативно отражаются на репутации «культурной столицы» и не вызывают ничего, кроме критики со стороны горожан.

«Думаю, зря пресс-служба губернатора и ЦУР затеяли «прямые линии», которые в народе называют исключительно «кривыми». Давно подмечено, пока Беглова не видно, в городе не становится лучше, но и хуже тоже, а это, согласитесь, большой плюс. Стоит Александру Дмитриевичу открыть рот, так все акции Санкт-Петербурга резко идут вниз», — высказался блогер.

Также журналист обратил внимание на тот факт, что помимо Беглова перед петербуржцами будут «держать ответ» вице-губернаторы, которые, как показала история с КРТ, законы не читают и город не любят. Смоляк отметил, что в целом не стоит ожидать, что губернатору и другим представителям Смольного будут заданы какие-то острые вопросы горожан касательно различных проблем, которых в мегаполисе достаточно. Он констатировал, что, судя по всему, мероприятие будет носить постановочный характер, так как на официальной странице Александра Дмитриевича во «ВКонтакте» предусмотрительно «всех критиков городской администрации заблокировали».

«Вряд ли подручных Беглова это смутит, зададут сами себе вопросы и на них ответят же - обычное дело», — подытожил Павел Смоляк.

Напомним, СМИ ранее сообщали, что «прямая линия» с губернатором Александром Бегловым в декабре 2022 года прошла с казусами. В частности, трансляция на телеканале «Санкт-Петербург» дважды прерывалась, а в конце первого часа эфира, как раз перед тем, как трансляция оборвалась, глава города заявил, что общение якобы длится уже два часа. В пресс-службе Смольного впоследствии пытались списать это на «технические неполадки». По мнению ряда экспертов, все вопросы были заготовлены, чтобы оградить градоначальника от самых неудобных, а горожанам показали запись, сделанную заранее.