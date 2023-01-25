Тюменский родительский комитет потребовал запретить мартовский концерт Инстасамки

Тюменский родительский комитет потребовал отменить концерт российской рэп-исполнительницы Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева). Выступление должно было состояться в марте 2023 года. Родители обратились к властям с просьбой не допустить проведение мероприятия.

В протестном заявление директора Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной (дочери сенатора Елены Мизулиной) говориться, что в последнее время среди разных блогеров участились случаи пропаганды алкоголя и наркотиков, а также разврата среди детей. Говорится, что в погоне за сверхприбылью Инстасамка рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК 228.1),

Дарья Зотеева отреагировала на такие сообщения. В своем Телеграм-канале она сообщила о новой концертной программе "без мата и старого материала". Впрочем родительский комитет такие заявления не устроили. В ТРК призвали власти Тюменской области, в том числе губернатора, прислушаться к заявлению Мизулиной и отменить концерт певицы в Тюмени на основании ее "предыдущих заслуг".