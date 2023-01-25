Валерий Меладзе потерял почти 12 миллионов рублей на отмененных концертах в РФ

Исполнитель хита «Сто шагов назад» год назад заявил, что уходит со сцены, но концертов не отменял. Затем артисты начали высказывать свое мнение на тему политических событий: одни выступали за СВО, другие — против. Валерий Меладзе оказался против.
А недавно в Дубае артист поддержал украинский народ лозунгом. Хотя и шепотом, но все хорошо услышали. Теперь певец пожинает первые плоды. Его концерт в Барвиха Luxury Village 8 марта отменен. Шоу состоится, однако на сцену выйдет Владимир Пресняков. За свое выступление Меладзе получат примерно 50-70 тысяч евро.
К слову, по текущему курсу 160 тысяч евро - это 11 950 млн рублей.
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