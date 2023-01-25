Валерий Меладзе потерял почти 12 миллионов рублей на отмененных концертах в РФ

Исполнитель хита «Сто шагов назад» год назад заявил, что уходит со сцены, но концертов не отменял. Затем артисты начали высказывать свое мнение на тему политических событий: одни выступали за СВО, другие — против. Валерий Меладзе оказался против.

А недавно в Дубае артист поддержал украинский народ лозунгом. Хотя и шепотом, но все хорошо услышали. Теперь певец пожинает первые плоды. Его концерт в Барвиха Luxury Village 8 марта отменен. Шоу состоится, однако на сцену выйдет Владимир Пресняков. За свое выступление Меладзе получат примерно 50-70 тысяч евро.

«Концерт в ''Барвихе'' мог принести Валерию от 60 тысяч евро. Еще два выступления, которые отменили в РФ, не менее 50 тысяч евро каждое. Получается, он потерял 160 тысяч евро. Кое-что осталось. Прежде чем забронировать дату выступления, музыкант берет предоплату от 20% до 50% от гонорара. Эти деньги зачастую не возвращаются», — отмечает директор одного концертного агентства.

К слову, по текущему курсу 160 тысяч евро - это 11 950 млн рублей.