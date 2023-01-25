Вера Брежнева призналась, что начала путать русские слова в своих собственных песнях

Украинская певица Вера Брежнева, которая активно выступает против проведения военной специальной операции в своей стране, в последние месяцы претерпевает изменения, причем как внешние, так и творческие.

После начала СВО на Украине белокурая исполнительница неоднократно задумывалась о полном отказе от русского языка. Артистка даже записывала новую песню под названием «Вышиванка», которая была исполнена на украинском языке. Однако, несмотря на это, свои социальные сети звездная блондинка продолжает вести на русском языке. Нередко от банальной усталости или тяжелого рабочего дня исполнительница попросту начинает путаться в словах.

Брежнева недавно поделилась в микроблоге видеороликом. В кадре Вера рассказывает, как на репетиции она перепутала слова в собственном терке.

«Сегодня в песне «Девочка моя» на репетиции вместо фразы «Соли бы хватило» спела «Соли попросила», - призналась экс-солистка «ВИА Гры».