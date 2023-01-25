WP: заявление ученых из КНР о замедлении вращения ядра Земли вызвало волнения в странах Запада

Результаты работы ученых из КНР о том, что скорость вращения ядра Земли замедлилась, вызвало резонанс в странах Запада. Об этом пишет WP.

В своей работе геологи проанализировали сейсмические волны, образование которых провоцируют землетрясения, и выяснили, что ядро Земли за последнее десятилетие практически перестало вращаться, и, не исключено, что “начинает вращаться в иную сторону”.

Выводы ученых спровоцировали на Западе споры касательно воздействия земного ядра на все процессы на планете. Washington Post написал, что полученные выводы вынуждают задуматься, как ядро может повлиять на продолжительность дня, на появление колебаний в земном магнитном поле.

В издании New York Times отметили, что данные заявления являются подготовкой “к разрушающему мир блокбастеру”. Журналисты посоветовали читателям не сильно беспокоиться.



