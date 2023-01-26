Варниг рассказал о своем разговоре с Путиным

Один из руководителей компании Nord Stream 2 AG Варниг рассказал, что провел разговор с российским президентом Путиным. В ходе беседы обсуждались цели российских войск в ходе проведения специальной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию «Zeit».

Варниг рассказал, что у него состоялась частная приватная беседа с Путиным после начала проведения операции. Он поделился с журналистами информацией, что задал президенту вопрос, с какими целями российские войска находились около Киева. Путин не ответил, отметив, что это засекреченная государством информация.

«В ответ Путин заявил, что это является государственной тайной», – заявил Варниг.

Директор компании также рассказал, что подвергается давлению со стороны немецких политических властей и даже общественности: с ним редко общаются журналисты, его счета заморожены.