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Варниг рассказал о своем разговоре с Путиным

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Варниг рассказал о своем разговоре с Путиным
В Мире
Один из руководителей компании Nord Stream 2 Варниг

Один из руководителей компании Nord Stream 2 AG Варниг рассказал, что провел разговор с российским президентом Путиным. В ходе беседы обсуждались цели российских войск в ходе проведения специальной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию «Zeit». 

Варниг рассказал, что у него состоялась частная приватная беседа с Путиным после начала проведения операции. Он поделился с журналистами информацией, что задал президенту вопрос, с какими целями российские войска находились около Киева. Путин не ответил, отметив, что это засекреченная государством информация. 

«В ответ Путин заявил, что это является государственной тайной», – заявил Варниг.

Директор компании также рассказал, что подвергается давлению со стороны немецких политических властей и даже общественности: с ним редко общаются журналисты, его счета заморожены.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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