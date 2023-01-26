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Грызлов выразил мнение о геополитической ситуации

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Грызлов выразил мнение о геополитической ситуации
В Мире
Фото из открытых источников

Посол Российской Федерации в Белоруссии Грызлов выразил мнение о современной геополитикой ситуации. Он считает, что сейчас происходит противостояние между западными государствам под руководством США и РФ за определенную систему международных отношений.

Грызлов отметил, что эту борьбу спровоцировали именно американские политические власти, поскольку они выступают против утверждения нового многополярного порядка. Посол считает, что политическое руководство США стремится сохранить прежнюю систему, которая заключается в неоколониальных методах эксплуатации ресурсов других государств.

Грызлов отметил, что не только Россия и Китай стремятся к многополярности. Он указал, что и многие другие государства преследуют такую же цель во внешней политике.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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