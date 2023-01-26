Занимавший ранее должность в американской разведке Скотт Риттер в интервью выразил мнение о ситуации в Украине с энергетической системой и ее влиянии на политические позиции киевского режима. Он напомнил, что российская армия наносит удары по объектам инфраструктуры украинской энергетической системы. Одним из результатов этого становится дальнейший обвал экономики Украины. Риттер подчеркнул, что если бы не крупные финансовые отчисления со стороны американского политического руководства, украинская промышленность еще больше сократила бы производство.

Другим результатом выведения из строя объектов энергетики, по мнению Риттера, становится ослабление политических позиций киевского режима, поскольку, считает он, у населения накапливается недовольство этой ситуацией.

«Поскольку россияне продолжают ликвидацию энергосистемы, это приводит не только к обвалу экономики, но и к резкому уменьшению поддержки Зеленского», – отметил он.