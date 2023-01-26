Актриса Чулпан Хаматова сыграет в спектакле по Гоголю в театре Латвии

Народная артистка РФ, актриса театра и кино Чулпан Хаматова, которая эмигрировавшая в Европу в минувшем году, накануне нашла для себя новую работу. Еще не так давно артистка выступала на территории Америки, где объявила о том, что у нее возникло желание побыстрее завершить свою актерскую карьеру и стать ведущей радиоэфира.

Чулпан нравится читать стихи для аудитории. Сейчас знаменитость заявляет, что в последнее время часто винит себя за то, что в свое время решила стать актрисой.

Но теперь Хаматова будет играть роль в Новом Рижском театре в Латвии. Туда она устроилась на работу после того как уехала из России. Актриса исполнит главную роль в спектакле по повести «Старосветские помещики» Николая Гоголя. Также сообщается, что на афише постановки имя русского писателя заменили на украинского Миколу.