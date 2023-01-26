Актер РФ Дмитрий Назаров написал новую песню: «Мне сосед кричит, что я предатель Родины»

Новый год у Дмитрия Назарова начался неудачно. Сперва сорвались гастроли по российским городам, а затем Константин Хабенский уволил актера и его жену из театра. Несмотря на неудачи, артист не унывает. Он продолжает выпускать новые песни авторского сочинения.

Звезда сериала «Кухня» не скрывает, что в его жизни наступил не самый легкий период. Дмитрий Юрьевич потерял коллег по МХТ, от него отвернулись многие друзья и фанаты, которые много лет восхищались его творчеством.

Нет у нас наводненья, пожарища, все в порядке, Но в душе покоя нет... Мне сосед кричит: Предатель Родины! Пьянея говорит, все не так, Что напрасно поле жизни было пройдено, Проспавшись снова хрипит, что я дурак... Сообщения каждый день идут полярные, Термин „“ слышу чаще, чем „привет“», — поделился своими мыслями Назаров в песне.





Отметим, что если поначалу Дмитрий вступал в словесную перепалку, то сейчас на негатив он не реагирует. Видимо, в хвалебных комментариях он тоже не нуждается.