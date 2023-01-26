E1.RU: Сотрудники Росгвардии с оружием ворвались в техникум в Екатеринбурге

В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим
Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,
Павел Воля в одном из недавних выпусков шоу Comedy Club решил скопировать номер поп-короля. Он сделал отсылку к скандальному выступлению Филиппа
Продюсер Иосиф Пригожин исподтишка снял на камеру свою 54-летнюю супругу. Он незаметно сфотографировал певицу Валерию во время их совместного отдыха.
Писатель и публицист Захар Прилепин, который известен своей однозначной позицией касательно СВО, открыто поддерживает проведение специальной военной
Жена знаменитого российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева показала несовершенства своего тела на новой фотографии. Елена Перминова
Регулярное употребление рыбных блюд снижает риск развития болезней сердца, защищает сосуды. Нутрициологи советуют употреблять рыбу 1–2 раза в неделю.
Сотни горожан попали в травмпункты текущей зимой, а уголовные дела из-за наледи становятся обыденностью, констатирует молодежное петербургское
В Екатеринбурге в мужском туалете появилась камера видеонаблюдения появилась в ТЦ «Дирижабль». Об этом сообщили посетители торгового центра, пишет
Украина в обозримом будущем получит западные истребители. Судя по смелым заявлениям, которые делают в Киеве и на Западе, вопрос уже на 99,9%
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