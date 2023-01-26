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E1.RU: Сотрудники Росгвардии с оружием ворвались в техникум в Екатеринбурге

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E1.RU: Сотрудники Росгвардии с оружием ворвались в техникум в Екатеринбурге
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Фото из открытых источников

В Железнодорожный техникум в городе-миллионере Екатеринбурге ворвались сотрудники Росгвардии с оружием. Момент, когда силовики проникли в здание, был запечатлен на видео. Об этом пишет информационное агентство E1.RU.

Сообщается, что сперва прозвучала громкая сирена, в громкоговоритель прозвучали следующие слова: «Сохраняйте спокойствие, это вооруженное нападение».

Затем приехали росгвардейцы в полном обмундировании, и не торопясь, они прошли с оружием в техникум. После этого из здания вывели парня.

По словам директора техникума Ольги Шоковой, у них проводились антитеррористические учения по проверке действия нарядов групп задержания после поступления сигнала тревоги с охраняемого объекта. В них приняли участие сотрудники Российской гвардии. Стоит отметить, что все проходило максимально реалистично. Мужчина, которого вывели правоохранители из здания, является одним из сотрудников техникума. Работник учреждения добровольно согласился стать нападавшим.

 

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