Екатерина Терешкович заявила, что она счастлива, что земля навсегда избавилась от Гогена Солнцева

«Гоген умер! Не могу найти паспорт, а без него мне не отдадут тело. Это случилось очень внезапно. Мне позвонили, что его больше нет. Он получил серьезную травму головы, упал. Видимо, дали о себе знать последствия. Пошла в его театр, там все разграблено, а вещи раскиданы. Не знаю, что делать. Как теперь буду одна?! Что мне делать с телом: хоронить или кремировать?» — заявила Полина.

Бывшая Гогена напротив рада этой новости, однако призналась, что относится к ней с недоверием. Женщина считает, что Гоген получил по заслугам.

«Подох — туда ему дорога. Счастлива, что земля избавилась навсегда от него... слабо в это верится: такие, как он, доживут до 100 лет», — отмечает Терешкович.