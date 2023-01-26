Елена Ваенга призналась, что изначально отказывалась от работы в музыкальном телешоу «Голос 60+»

Певица Елена Ваенга (настоящее имя — Елена Хрулёва) рассказала в интервью о том, что изначально она не планировала садиться в кресло одного из наставников в вокальном шоу «Голос 60+».

«Меня очень попросили отдельные люди, которым я должна. Изначально очень сопротивлялась. Говорила: «Да мне стыдно, ну вы что! Как вы можете так? Я не Александр Градский», — вспомнила 45-летняя артистка.

По словам Елены, она себя считала недостойной судить участников популярного телепроекта. Но после того, как исполнительница шансона согласилась стать одним из членов жюри шоу, она всегда «очень старалась, всячески помогала, принимала активное участие в программе и сама выбирала песню».

«В детский «Голос» лягу трупом, но не пойду никогда. Эти крошечки так стараются, так поют. Нет», — добавила Ваенга.