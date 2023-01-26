Иван Ургант с Гудковым вышли в свет после всего хейта: «Перестаешь бояться»

Недавно шоумен вместе с другими ведущими «Вечернего Урганта» посетили новую постановку в МДМ под названием «Ничего не бойся, я с тобой». Мюзикл был поставлен по песням бит-квартета «Секрет». Одну из ролей в нем исполнила Анастасия Стоцкая. Ургант признался, что он четвертый раз на постановке и каждый поход оборачивается для него новым открытием.

Обратил внимание, что в начале второго акта ты практически перестаешь бояться. Просто уходит внутреннее ощущение страха. Мне говорят: «Не бойся ничего, я с тобой». Мне очень весело и радостно.

Видеоролик с этой фразой опубликовал Максим Леонидов, один из создателей этого мюзикла. Он приехал на постановку для того, чтобы оценить результат.