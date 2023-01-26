Экс-ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони получил работу на телеканале ТВ-3

Экс-участник популярного телевизионного проекта «Битва экстрасенсов» Влад Кадони рассказал, что он ушел из проекта «Дом-2». В нескончаемой телестройке он выступал несколько лет в роли ведущего.

До самого последнего момента Влад отрицал эту информацию. Но СМИ все же попытались выяснить правду. Оказалось, что Кадони хочет устроиться на иной российский телевизионный канал. Речь идет о канале ТВ-3.

«Действительно, в декабре минувшего года был снят пилот одной передачи для ТВ-3. Пока его специалисты монтировали, пока обсуждали детали, уже наступил Новый год. Сейчас мы будем решать накопившиеся ранее вопросы. Пока не могу рассказать подробностей, но то, что зрители телеканала ТВ-3 меня увидят в этом году— бесспорно», — признался ведущий.

Отметим, что ранее ТВ-3 Влад Кадони уже появился в шоу «Наследники и самозванцы». Брюнет боролся за победу с другими участниками.