«Lenta»: В Сети опубликован лучший комедийный хоррор за последние годы

6 января 2023 года в мировой прокат вышел новый фильм под «М3ГАН». В настоящее время он имеет рейтинг 97% нa Rotten Tomatoes, что является хорошей критикой для этого жанра. Создателями ленты выступили Джеймс Ван и Джейсон Блум, они ранее зарекомендовали себя как настоящие профессионалы жанра ужасов, поставив цель снять чёрную комедию. Сиквел картины запланирован на 2025 год.

По сюжету девочка-сирота Кэйди, которая после смерти своих родителей попала к тёте Джемме. Но женщина больше обеспокоена созданием изобретений в области робототехники, а не воспитанием девочки. Тогда она придумала концепцию человекоподобного робота, а его работу испытывает Кэйди. Голубоглазая М3ГАН сразу же находит общий язык с девочкой. Но счастье это длится недолго. Девочку в школе задирают, а робот приступает к действиям.

Несмотря на это, что фильм имеет рейтинг PG-13, он не лишен жутких сцен о том, что искусственный интеллект может нести в себе опасность.