Ляйсан Утяшева заявила о начале музыкальной карьеры

Известная российская гимнастка Ляйсан Утяшева неожиданно для поклонников заявила о начале музыкальной карьеры. Телеведущая даже записала дебютную песню. В скором будущем она намерена презентовать композицию общественности сразу с видеоклипом. Об этом сама спортсменка написала в соцсетях.

Записываем мой первый видеоклип на мою первую песню. Я, конечно же, очень сильно переживаю.

Гимнастка решила не раскрывать других подробностей. Утяшева лишь продемонстрировала фанатам в социальных сетях свой образ, в котором она появится в ролике. Так, Ляйсан предстала в облегающем красном платье с глубоким декольте.

Пользователи были удивлены, что очередная медийная личность, которая никак не связана с музыкой, тоже решила стать певицей. Фанаты заподозрили спортсменку в том, что она увеличила грудь, ведь она стала надевать откровенные платья с глубоким декольте.



