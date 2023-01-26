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МК: Певица Катя Семенова перечислила звезд, помогающих военнослужащим ВС из РФ в зоне СВО

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МК: Певица Катя Семенова перечислила звезд, помогающих военнослужащим ВС из РФ в зоне СВО
Знаменитости
Фото из открытых источников

Почти год назад Российская Федерация начала военную специальную операцию на Украине. Многие звезды российского шоу-бизнеса не остались в стороне после начала СВО. Они всячески поддерживают военнослужащих. 

В числе неравнодушных оказалась певица Катя Семенова, которая рассказала МК, кто из отечественных артистов помогает бойцам, которые сейчас находятся на передовой. 

С апреля я занимаюсь сбором необходимых вещей для наших солдат. Мы собираем деньги, покупаем то, что им необходимо, и затем отправляем на фронт. Не крупное, конечно же: на это денег нет. Покупаем по мере возможности  и только самое необходимое, - заявила Семенова.

Исполнительница добавила, что звезд, которые желают помочь бойцам в зоне СВО, на самом деле очень много. Это, к примеру взять, Таня Абрамова, Лена Борзова, Яна Поплавская, Сережа Варчук. Помимо самих знаменитостей, в помощи участвуют их родственники, друзья, хорошие знакомые.

 

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