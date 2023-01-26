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«Отброс общества»: Пригожин об уклонении от мобилизации депутата из Хакасии Молостова

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«Отброс общества»: Пригожин об уклонении от мобилизации депутата из Хакасии Молостова
В России
Евгений Пригожин

В СМИ появилась информация о том, что зампред парламента Хакасии и депутат от КПРФ Евгений Молостов на новогодних выходных отдыхал в Турции. В ответ на вопросы журналистов он заявил, что на зарубежном курорте якобы «узнавал политическую обстановку». Ситуацию прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.

«Я изучил обстоятельства. Лично мое мнение, что он редкостная дрянь и отброс нашего общества. Как случилось так, что он стал депутатом, нужно разобраться. Вряд ли жители честно за него проголосовали. Но объективности ради, и так как в ЧВК «Вагнер» мы слушаем мнения каждого бойца, ради такого случая могу пригласить вас пообщаться лично или по видеосвязи с бойцами из Хакасии и услышать их мнение. Это их республика, их регион и их депутат», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, Молостов уехал на отдых в Турцию, проигнорировав настоятельные рекомендации для представителей власти не посещать зарубежные курорты. Поведение депутата вызвало возмущение со стороны жителей Республики Хакассия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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