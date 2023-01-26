Певица Ани Лорак анонсировала благотворительный акустический мини-концерт в поддержку ВСУ

Ани Лорак практически целый год не комментировала политические события, происходящие в ее стране и мире. Только осенью минувшего года украинская певица, которая решила жить и работать в России, вернулась к публичной жизни, возобновила карьеру и стала выпускать новые хиты.

Несколько раз артистка выступила для российских зрителей. Она приняла участие в съёмках новогодних концертов. Казалось бы, Ани четко заняла определенную сторону и отказалась от родины. Но в последние несколько недель Каролина Куек (настоящее имя звезды) стала всячески демонстрировать, что это не так.

Сперва Лорак сделала публичное заявление в поддержку соотечественников, а сейчас стало известно о том, что она анонсировала небольшой акустический мини-концерт, призвав зрителей поддержать ее новый благотворительный проект. Как выяснилось, это проект, в котором участвует исполнительница, нацелен на помощь украинцам, в том числе ВСУ.