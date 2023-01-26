SHAMAN представил песню и новый видеоклип «Исповедь»

Ярослав Дронов (известный как певец SHAMAN) сегодня, 26 января, опубликовал новый видеоклип на песню «Исповедь». Герой ролика идет к старой деревянной церкви по заснеженному полю, он встречает преклонного седого священника. Артист встает на колени перед старцем, протягивая ему ножницы, которыми батюшка и остригает дреды «Шамана».

Сам Ярослав новую композицию назвал «Диалогом с Богом», которым просит Всевышнего оказать помощь для того, чтобы пережить невзгоды:

«Я пою откровенно о том, что у меня на душе. Делюсь переживаниями, обращаясь ко Всевышнему, прошу дать сил нести крест и при этом не падать».

Стоит сказать, что новый трек произвел сильное впечатление на поклонников Дронова. В постах и комментариях фанаты пишут, что SHAMAN смог достучаться до дальних уголков их души, и заставил подумать о вечном.

При этом многие пользователи теряются в догадках, останется ли с артистом его новый образ навсегда, без запоминающейся прически.

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