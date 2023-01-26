Стали известны костюмы четвертого сезона шоу «Маски» на НТВ

Канал НТВ решил порадовать всех поклонников популярного в России проекта «Маска». В официальном Телеграм-канале шоу сегодня появилось новый видеоролик, который анонсирует начало четвертого сезона передачи.

В кадре указано, какие именно Маски примут участие в очередном сезоне телепроекта. Их, как прежде, всего будет четырнадцать. Это — Ворон, Скорпион, Гусеница, Хомяк, Пудель, Горностай, Дикобраз, Пиковая дама, Феникс, Мандрил, Мамонтенок, Шаурма, Скунс, а также Лисенок.

Как известно, под Масками будут прятаться звезды театра, кино, музыканты, спортсмены. Разоблачать их будут члены жюри проекта.

Состав судей также остался прежний — это поп-король Филипп Киркоров, Валерия, артистка ведущая Регина Тодоренко, Тимур Родригез. Имя пятого члена жюри будет объявлено позже. Его держат в строгом секрете до последнего момента.

Добавим, что в эфир первый выпуск шоу «Маска» выйдет 12 февраля, в 20:20 (мск).