Yandex.RTB

Стали известны костюмы четвертого сезона шоу «Маски» на НТВ

Image 16+
Стали известны костюмы четвертого сезона шоу «Маски» на НТВ
Знаменитости
Фото из открытых источников

Канал НТВ решил порадовать всех поклонников популярного в России проекта «Маска». В официальном Телеграм-канале шоу сегодня появилось новый видеоролик, который анонсирует начало четвертого сезона передачи.

В кадре указано, какие именно Маски примут участие в очередном сезоне телепроекта. Их, как прежде, всего будет четырнадцать. Это — Ворон, Скорпион, Гусеница, Хомяк, Пудель, Горностай, Дикобраз, Пиковая дама, Феникс, Мандрил, Мамонтенок, Шаурма, Скунс, а также Лисенок.

Как известно, под Масками будут прятаться звезды театра, кино, музыканты, спортсмены. Разоблачать их будут члены жюри проекта.

Состав судей также остался прежний — это поп-король Филипп Киркоров, Валерия, артистка ведущая Регина Тодоренко, Тимур Родригез. Имя пятого члена жюри будет объявлено позже. Его держат в строгом секрете до последнего момента.

Добавим, что в эфир первый выпуск шоу «Маска» выйдет 12 февраля, в 20:20 (мск).

 

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ляйсан Утяшева заявила о начале музыкальной карьеры

Сегодня, 13:37

Стали известны костюмы четвертого сезона шоу «Маски» на НТВ

Сегодня, 13:26

Актриса Чулпан Хаматова сыграет в спектакле по Гоголю в театре Латвии

Сегодня, 13:20

Экс-ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони получил работу на телеканале ТВ-3

Сегодня, 13:12

Елена Ваенга призналась, что изначально отказывалась от работы в музыкальном телешоу «Голос 60+»

Сегодня, 08:53

Екатерина Терешкович заявила, что она счастлива, что земля навсегда избавилась от Гогена Солнцева

Сегодня, 08:17

Супруга Гогена Солнцева Полина Давыдова заявила о смерти 42-летнего шоумена

Сегодня, 08:09

В ближайшее время на экраны выйдет новый фильм «Приставы» с актрисой Заворотнюк

Сегодня, 08:03

Певица Ани Лорак анонсировала благотворительный акустический мини-концерт в поддержку ВСУ

Сегодня, 07:41

Актер РФ Дмитрий Назаров написал новую песню: «Мне сосед кричит, что я предатель Родины»

Сегодня, 07:29

«Lenta»: В Сети опубликован лучший комедийный хоррор за последние годы

Сегодня, 07:20

WP: заявление ученых из КНР о замедлении вращения ядра Земли вызвало волнения в странах Запада

Вчера, 21:51

Актриса Дарья Мельникова прокомментировала своё отсутствие в новых сериях «Папиных дочках»

Вчера, 21:41

Лайма Вайкуле пригласила на свой концерт в Юрмале иноагентов и украинцев

Вчера, 21:35

Эксперт назвала главные четыре правила, которые помогут есть все и не набирать лишних килограммов

Вчера, 20:27

Россияне подвергли критике Ани Лорак из-за сбора средств в поддержку ВС Украины

Вчера, 20:17

Анна Калашникова уверена, что Максим Галкин рано или поздно вернется назад в Россию

Вчера, 20:15

Эмигрировавший из РФ внук Пугачевой Никита Пресняков достиг успехов в новой профессии в США

Вчера, 20:02

Passion: Певица Валерия вспомнила о последнем желании тяжелобольного Иосифа Пригожина

Вчера, 19:55

«МК»: У автора хитов Кобзона и Алсу Аркадия Хоралова отобрали квартиру в Москве

Вчера, 18:51

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Гражданам в РФ пояснили, как отличить свирепствующий в стране «Кракен» от ОРВИ и гриппа А и В
  • 24-01-2023, 22:22

Гражданам в РФ пояснили, как отличить свирепствующий в стране «Кракен» от ОРВИ и гриппа А и В

В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии
  • Сегодня, 09:06

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии

Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,

StarHit: Комик РФ Павел Воля повторил номер певца Филиппа Киркорова
  • 24-01-2023, 12:55

StarHit: Комик РФ Павел Воля повторил номер певца Филиппа Киркорова

Павел Воля в одном из недавних выпусков шоу Comedy Club решил скопировать номер поп-короля. Он сделал отсылку к скандальному выступлению Филиппа

Гражданам в РФ пояснили, как отличить свирепствующий в стране «Кракен» от ОРВИ и гриппа А и В
  • 24-01-2023, 22:22

Гражданам в РФ пояснили, как отличить свирепствующий в стране «Кракен» от ОРВИ и гриппа А и В

В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим

Иосиф Пригожин исподтишка сфотографировал 54-летнюю певицу Валерию в купальнике
  • 24-01-2023, 11:37

Иосиф Пригожин исподтишка сфотографировал 54-летнюю певицу Валерию в купальнике

Продюсер Иосиф Пригожин исподтишка снял на камеру свою 54-летнюю супругу. Он незаметно сфотографировал певицу Валерию во время их совместного отдыха.

StarHit: Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова ведет шикарную жизнь в США
  • 23-01-2023, 16:59

StarHit: Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова ведет шикарную жизнь в США

Внук Аллы Пугачевой осенью минувшего года переехал в США сразу после старта мобилизации в РФ. При этом его жена осталась в России. Но перед Новым

Новости партнеров
Новости партнеров
Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в зоне СВО сына
  • Сегодня, 09:21

Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в зоне СВО сына

Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в

Нутрициолог назвала самую полезную рыбу для здоровья человека
  • Вчера, 08:52

Нутрициолог назвала самую полезную рыбу для здоровья человека

Регулярное употребление рыбных блюд снижает риск развития болезней сердца, защищает сосуды. Нутрициологи советуют употреблять рыбу 1–2 раза в неделю.

В Минздраве составили список из 86 потенциально дефицитных лекарственных средств на 2023 год
  • 23-01-2023, 18:03

В Минздраве составили список из 86 потенциально дефицитных лекарственных средств на 2023 год

В Минздраве РФ составили список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год. В этот список вошли 86 препаратов, включая лекарства против

«Город перемен»: Сотни петербуржцев получили травмы на льду текущей зимой
  • 24-01-2023, 11:26

«Город перемен»: Сотни петербуржцев получили травмы на льду текущей зимой

Сотни горожан попали в травмпункты текущей зимой, а уголовные дела из-за наледи становятся обыденностью, констатирует молодежное петербургское