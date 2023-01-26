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Супруга Гогена Солнцева Полина Давыдова заявила о смерти 42-летнего шоумена

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Супруга Гогена Солнцева Полина Давыдова заявила о смерти 42-летнего шоумена
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Фото из открытых источников

Супруга Гогена Солнцева заявила о внезапной смерти 42-летнего шоумена.  В новом ролике сайта Prozvezd Полина Давыдова разговаривает с неизвестным человек и сообщает ему, что Гоген умер, а она не может найти паспорт, без которого тело не отдадут.

Репортеры попытались связаться с Солнцевым, однако его номера не отвечали. Зато журналистам удалось пообщаться с его супругой, которая им подтвердила, что фрик действительно скончался.

Это внезапно случилось. Мне позвонили, сказали, что его нет. В декабре он получил серьезную травму головы, неудачно упал. Видимо, последствия дали о себе знать", - сказала Полина.

Пока девушка думает, как забрать тело, ее мать и экс-жена Гогена Екатерина Терешкович новости о смерти шоумена сильно обрадовалась.

"Подох - туда ему дорога. Счастлива, что земля от него избавилась. Слабо в это верю, такие, как он, до 100 лет живут".

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