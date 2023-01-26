В ближайшее время на экраны выйдет новый фильм «Приставы» с актрисой Заворотнюк

Всеми любимая актриса Анастасия Заворотнюк уже более трех лет не появляется на публике. 51-летняя звезда популярного телесериала «Моя прекрасная няня» больна онкологией.

Но, по всей видимости, у многочисленных фанатов Анастасии Заворотнюк появился шанс увидеть свою любимицу молодой, цветущей женщиной. К выходу на экраны готовится онвый фильм под названием «Приставы». Одну из главных ролей в картине исполнила Анастасия Заворотнюк.

Стоит сказать, что работа над лентой была завершена еще в 2017 году. Однако по какой-то причине ее премьера пока что не состоялась.

Напомним, в настоящее время Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым онкологическим заболеванием — раком головного мозга. Родные и близкие скрывают от фанатов любую информацию, которая касается состояния здоровья актрисы.