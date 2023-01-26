Сегодня стало известно о том, что США отправят армии ВС Украины 31 американский танк Abrams для проведения наступления на позиции российских войск, а также для оккупации полуострова Крым, пишет информационное издание «ВЗГЛЯД».

Западные союзники Киева оперативно формируют два новых танковых батальона для контрнаступления ВСУ, конечной целью будет занятие всех территорий, которые власти считают украинскими, в том числе полуостров Крым.

По данным портала информации, танковые батальоны Вооруженных Сил должны быть готовы уже к концу марта. Время, которое осталось до передачи танков, будет посвящено обучению украинских экипажей.

Отметим, CNN абсолютно уверен в том, что удар «танкового кулака» придется именно в направлении Крыма, однако путь предстоит неблизкий, а ВС РФ не могут остаться безучастными.

При этом Вашингтон столь уверен в победе, что уже строит планы на будущее, которое наступит после завершения военного конфликта на Украине.