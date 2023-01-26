Жена Прилучного Зепюр Брутян впервые после слухов о своей беременности появилась на публике

В декабре минувшего года в отечественных СМИ появилась информация о беременности новой жены Павла Прилучного. Зепюр Брутян снизила активность в социальных сетях и перестала появляться на публике и перед камерами. Если она и появлялась на публичных мероприятиях, то в довольно объемных платьях для того, чтобы скрыть округлившийся живот.

Но выяснилось, что работу звезда не забросила. Накануне будущая мать впервые за долгое время появилась перед камерам. Молодая актриса впервые вышла в свет после слухов о ее интересном положении, она появилась на репетиции спектакля в просторной одежде, которая скрывает изменения в фигуре.

Вспомнила я студенческие годы, репетиции с утра до ночи. Сережка привез с собой шарманку, она не позволяет нам уснуть… Мы готовим для вас и ваших близких интересный спектакль, - написала Брутян.

Напомним, в 2022 году артистка вышла замуж за Павла Прилучного. У звезды «Мажора» есть двое детей от прошлого брака с Агатой Муцениеце. Зепюр подружилась с наследниками супруга и часто проводит с ними свободное время.