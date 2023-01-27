33-летняя дочь Успенской Плаксина заявила о беременности в 2023 году

Звезда российского шансона Любовь Успенская вместе с 33-летней дочерью в очередной раз вышли в свет. Татьяна Плаксина, которая, похоже, решила пойти по стопам своей звездной матери, недавно заявила о беременности.

В Сети ранее СМИ писали о том, что девушка сделала ЭКО. Однако слухи эти так и не нашли своего подтверждения. Вокалистка не стала скрывать, что она действительно мечтает стать матерью и планирует эту мечту осуществить в 2023 году, поэтому на Новый год и загадала ребенка.

Материнство —это одно из самых заветных желаний Плаксиной. 68-летняя артистка много лет безуспешно мечтает стать бабушкой, поэтому она с нетерпением ждет, когда же дочь осчастливит ее радостной новостью о своей беременности.

Впрочем, пока у Плаксиной нет избранника, несмотря на все старания Успенской, поэтому девушка все свободное время посвящает музыкальной карьере.