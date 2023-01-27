45-летняя Ольга Орлова пожаловалась на проблемы с внешним видом перед родами

Телеведущая и певица Ольга Орлова рассказала подписчикам в соцсети о своем самочувствие на последних сроках беременности. Артистка пожаловалась на проблемы, которые у нее возникли с внешним видом, в частности с лицом.

45-летняя экс-солистка «Блестящих» предстала перед поклонниками в ночной сорочке без макияжа. Ольга заявила, что мучается от сильных отеков, особенно с утра. По словам исполнительницы, ранее у нее таких проблем никогда не было.

Ну что, мое лицо сглазили мое? Кто там мне говорил, что лицо у меня не отекает, глаза, губы не расплылись? Вот, посмотрите. Все уже выдает, - написала Орлова.

Несмотря на то, что ведущая старается не пить на ночь жидкости, ее лицо отекает. Утром теледива попыталась избавиться от отеков при помощи специальных косметических масок. Фанаты поддержали певицу, которая совсем скоро родит ребенка.